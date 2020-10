Hyundai Fastback N line 2019 vz Mazda 3 Sport 2006

Tak som si uvedomil, že som si po Mazde kúpil rovnaký Hyundai. Najsilnejší motor s továrenským bodykitom vrcholného hothatchu a pár funkčnými pritvrdeniami. Soft šporťáčik na každý deň, s normálnymi prevádzkovými nákladmi.

Cukrík a Chilly (RR)

Prečo nie ostré verzie a práve táto výbava

Lebo ostré Nko je o 8000 Eur drahšie a žerie o 5 litrov benzínu na 100 km viac+ servisovať ostrý hothatch, nie je lacné+ chcel som automat.. Až tak mi ten brutálny výkon nechýba. Nie som mladý trhač asfaltu, z druhej strany je pre mňa auto emočná vec. Musí sa naň dobre pozerať , musí ma baviť na ceste, chcem sa naň tešiť. V tomto som trochu tým 20ročným zostal. SPORTka aj N line sú príjemný kompromis srdca a rozumu. Nezapadajú do šedej nudy na cestách. Predajca v Hyundai to dobre vystihol. „Je to taká chuťovečka.“

V Alpách (RR)

Mazda aj Hyundai majú továrenský bodykit z ostrých verzii Mazda 3 MPS, resp. Hyundai N. Ďalej väčšie kolesá, silnejšie brzdy, športové sedačky, upravený výfuk. V N line ešte k tomu čierne spätné zrkadlá, čierna stropnica, Nkový volant, športový volič prevodovky, hliníkové pedále. Okrem toho je o centimeter nižší, má upravenú rýchlejšiu reakciu na plyn a o palec väčšie brzdové kotúče. To všetko mi za príplatok 3100 Eur stojí. Mazdu som kupoval, ako zánovnú jazdenku s 50000 km a pri nej bol rozdiel verzie Sport oproti bežnému dvojlitru na trhu jazdeniek +1000 až 1500 Eur a to tie bežné boli viac zjazdené. Nebolo o čom.

(RR)

Na ceste

Mazdička je komunikatívne okreskové náčinie. Krátke prevody, tvrdší podvozok, ostré, presné nepreposilované riadenie. To je Zoom Zoom. Atmosféricky motor v sebe skrýva motory dva. Do 3000 otáčok sa hýbe v bežnej premávke, neťahá a je úsporný. Nad 3500 začína lineárne s pekne dávkovateľnou výkonovou špičkou ťahať. Motoru Mazda sa do otáčok nelení. Pri 140 km/h točí šialených 4200 otáčok. Nad 140 km/h je motor hlučný, aj hluk od pneumatík stúpa. Bol som na skúšobnej jazde aj s novou Mazdou 3 s manuálom, aj automatom a pri Mazde by som si opäť vybral manuál. Krátke, presné dráhy. Radosť radiť. Neviem či má niektorá automobilka lepší.. Automat v Mazde mi prišiel zaspatý, preto som sa aj objednal na jazdu s Hyundaiom s dvojspojkou a ten zmenil môj úmysel ísť do tretej Mazdy.

Platí totiž aj fakt, že tá neustála komunikatívnosť, keď cítite cez volant a zadok všetko, každý kamienok, je pri dlhých jazdách únavná. Nedajbože trafiť jamu. Pri Hyundaii ma zbalil skvele vyladený podvozok, ktorý je komfortnejší, tichší, odfiltruje nerovnosti a zároveň sa s ním dá jazdiť športovo.. Hyundai na 18kach je výrazne komfortnejší, ako Mazda na 17kach. Takisto ma prekvapila výbušnosť turbomotora a jeho podarené spojenie s dvojspojkovou prevodovkou. Riadenie nie je také ostré ako pri Mazde, dokonca v strede, ako keby mal zo 5 mm vôľu a to je nový, ale je to už ako tak šoférske riadenie, nie je to guma. Čím rýchlejšie človek fičí, tým je lepšie. Prevodovka bez výhrad, nerobí kiksy, v manuálnom režime radí bleskovo, keď však podraďujem pred zákrutou, tak motorom veľa nenabrzdím. Poskočia otáčky a to je tak všetko. Malý objem znamená malú kompresiu, to človek neoklame.

Objektívne je Hyundai rýchlejšie auto, aj keď má o 10 koní menej. Jazdím po tých istých trasách, takže to viem porovnať. Napr. pri tiahlych stúpaniach, ťahá motor vďaka turbu a kruťáku lepšie. Čo ma veľmi s automatom baví je predbiehanie.. Jednoducho dám plný, automat bleskovo podradí o 2-3 stupne, a ťahá ako čert.. To sa človeku s manuálom toľko radiť nechce.

Režim Sport má význam len, keď chcete z auta vytiahnuť maximum. Pri obiehaní kolón a podobne. Skvele som si to užil v Alpách na serpentínach od Kalte Kuchl k Semmeringu. V Sporte sa zostrí reakcia na plyn, prevodovka nepustí otáčky pod 3500. Výsledok je, že máte kedykoľvek k dispozícii nafúknuté turbo, plný krútiaci moment aj maximálny výkon.. Nemusíte riešiť otáčky, môžete sa plne sústrediť na riadenie. Zatiaľ asi najkrajší jazdecký zážitok, za ktorý vás odmení palubný počítač číselkom 9 aj 10 litrov benzínu na 100 km.

N front (RR)

Spotreba

Jazdím tretinu mesto (Bratislava), tretinu okresky ( zväčša rakúske), tretinu diaľnica. Opakovane tie isté trasy. Dva krát mesačne na rakúskej diaľnici zvyknem autá popreháňať okolo 180 km/h, nech sa motor prebehne. Na Fastbacku sa cítim o triedu istejšie vo vyšších rýchlostiach. Priemernú spotrebu má Hyundai 6,8 l, ale to tak polovicu času na tú spotrebu aj hladím, lebo ma tie čísla štvú, čo tam skáču, keď blbnem. Hádajte, koľko má stará 5 rýchlostná Mazda v rovnakom režime? 7,8 l ! Len o liter viac!! Od moderného motora zo 7 stupňovým automatom, by človek čakal väčší rozdiel.

To poukazuje na ozaj vynikajúcu spotrebu benzínových atmosférických motorov Mazdy. Ich nové Sky activ 2litre jazdia pod 6 litrov benzínu bez nejakej snahy. Turbomotor, keď má výkon, a aj ho od neho chcete, si proste potiahne. Keď sa plazíte, dá sa to. Skúsil som rekord N line na spotrebu. 37 rovinatých km. Dediny päťdesiatkou, veľa úsekov 70. Zo dva krátke úseky stovka. Povolenými rýchlosťami. Brzdy som sa nechytil, plynu skoro tiež nie. Snaha o maximálnu plynulosť, plachtenie. Otáčky držal automat okolo 1500/ min. Výsledok 5,0 litra na 100 km. Čiže aj za toľko je možné jazdiť, ale je to utrpenie pre vodiča aj pre motor + turbo záťah je návyková vec, ktorú si rád doprajem.

Výborný Nkový volant, intuitívny dotykovo- mechanický infotainment, Volič prevodovky sa mi na fotkách nepáčil, ale opak je pravdou. Do ruky padne skvele. (RR)

Športové sedačky v Mazde mi prídu hodnotnejšie a sú pohodlnejšie (RR)

Asistenty, infotainment, svetlá

Dva rozličné svety. Mazda má najvyššiu výbavu Sport, čo vo vtedajšom analógovom svete 2006 znamená xenony a svetelný a dažďový senzor( Ten mimochodom N line nemá!!!). Púšťať som si mohol cédečka. To je všetko.

Hyundai má tiež športovo orientovanú výbavu N line. Veľa, pre mňa nových, príjemných vecí. Spojenie s telefónom cez Android Auto, veľký rýchly displej, kamera, vyhrievané sedačky aj volant. Výborné je automatické prepínanie diaľkových a stretávacích full led svetiel, ktoré registruje svetlá iných áut, aj lampy v obci, takže neosvecujete nikoho. Super je asistent udržiavania v jazdnom pruhu, ktorý naozaj funguje, aj keď viac ku krajnici, ako k stredu. Každých 30 sekúnd vás síce upozorní, aby ste sa dotkli volantu, ale v pohode si na diaľnici otvoríte plechovku, fľašu, aj bagetu môžete schrúmať.. Privítal by som bezpečnostné asistenty ako Asistent mŕtveho uhla, či čítanie značiek. Tie však v športovej výbave nie sú k dispozícii ani za príplatok

Ono je to tak, že každá automobilka vám niekde pridá, niekde uberie. Nie všetko nové dostanete lepšie, aj keď pokrok ide míľovými krokmi. Napríklad lakťová opierka je v starej Mazde lepšia. Väčšia a má dvojité dno. Hyundai má len jednoduchú dieru. Takisto tkanina sedačiek a čalúnenia na Mazde mi príde kvalitnejšia. Športové sedačky N linu majú pevné, nie nafukovacie bočnice a prídu mi priúzke. Tipnem, že tak 40% mužov má širší chrbát než ja a tí sa v tom korýtku pohodlne cítiť nebudú. Na dlhých cestách, zapnutý tempomat, automat, opierka na ruku, by som sa rád rozvalil, ale bočnice nepustia a nútia ma sedieť s nohami pokope, ako dievčatko na hodine klavíra. Takisto by potešil väčší rajt riadenia. Inak je sexy, zábavný. mám ho rád a aj po roku, by som si ho kúpil znovu. Za tie peniaze som nenašiel pre mňa lepšie auto.

Šelmička pripravená vyraziť (RR)

Resumé

Obidve autá reprezentujú rovnaké hodnoty v dvoch rôznych desaťročiach. Obidve robia radosť a vyhovujú môjmu naturelu, vkusu a potrebám. Dúfam, že N line bude s Mazdou držať krok aj v spoľahlivosti, lebo za 8 rokov čo ju mám, odišiel klíma kompresor a hrdza načala zadné blatníky. Inak len spotrebný materiál a predpísaná údržba.

Táto "Subaru" modrá sa Mazde podarila:). (RR)